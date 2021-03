Inglaterra (MiMorelia.com).- Una joven de 19 años se declaró culpable de homicidio involuntario luego de dejar a su hija de 20 meses sola durante casi una semana, lo que causó la muerte de la bebé.

La muerte de la niña fue en diciembre del año pasado, cuando su madre salió a festejar su cumpleaños número 18, según información del Daily Mail.

Desde hace algunos años, la joven vivía en un complejo residencial mantenido por un fondo de caridad, en el que se da albergue a familias vulnerables.

En este lugar quienes tenían asignado un trabajador social los recibían en las áreas comunes, pero la joven no tenía uno, así que cuando salió de casa su hija se quedó sola sin nadie que la atendiera.

El medio refiere que las cámaras de seguridad mostraron a la mujer abandonar el condominio el 5 de diciembre, sola. Y no regresó sino hasta el día 11 de ese mes. Además, detalla que se confirmó que en este tiempo la joven visitó Londres, Coventry y Solihull, ciudades a más de 150 millas de donde vivía.

Cuando regresó, la bebé estaba en pésimas condiciones y la policía de Brighton detalló en un comunicado que recibió atención médica, pero su estado era tan delicado que perdió la vida.

Por ahora, la mujer permanece en custodia de la policía y una jueza dictaminó que hay un plazo máximo hasta el 28 de mayo de 2021 para determinar su sentencia.

Social services to probe death of girl whose mum left her home alone to party for SIX DAYS https://t.co/XikCqNJHUe pic.twitter.com/jxRvZ7Ue8j

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 26, 2021