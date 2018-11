Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Un padre decidió darle una valiosa lección a su hija luego de que reprobara el año en la escuela, exhibiéndola mediante un video en redes sociales.

El padre de la joven, quien tiene 14 años, subió un video al perfil de su hija en el que la regaña por repetir el año escolar.

“Ella perdió el año (su hija) y me acaba de comprobar que ella quiere ser ama de casa. (Entonces) le va a lavar la ropa a su papá, (…) porque usted quiere ser ama de casa, ¿cierto? no se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida, entonces va a ser ama de casa”, le dice el padre a su hija en el video.