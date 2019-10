Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de la negativa del gobierno morenista encabezado por Raúl Morón Orozco, de negar el préstamo de la plaza Melchor Ocampo, la tradicional exposición de altares, catrinas y tapetes organizado por el Movimiento Antorchista y la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), logró llevarse a cabo exitosamente, misma que fue apreciada por cientos de morelianos que visitaban el centro histórico, así lo informó Hiver Espinoza Domínguez, líder de la federación en el estado.

Las casas del estudiante “Espartaco”, el Centro Educativo “Maestro Aquiles Córdova Morán” (CEMACM), las Secundarias Federales #12 y #18, “Biólogo Wenceslao Victoria Soto” y “Elsa Córdova Morán”, respectivamente; el Colegio de Bachilleres “Pedro Zapata Baqueiro” y la Escuela Primaria “Primero de Mayo”, fueron algunas de las instituciones participantes, quienes desde las 8 de la mañana comenzaron a colocar los altares, con la participación de estudiantes y maestros.

“Esta exposición se ha vuelto tradicional entre las escuelas impulsadas por el Movimiento Antorchista y la FNERRR, pero en este año tuvimos complicaciones, pues, las administraciones pasadas nos facilitaban el préstamo de la plaza, sin embargo, la actual que encabeza MORENA nos negó el espacio, a pesar de haberlo solicitado en tiempo y forma”, indicó Espinoza Domínguez.

El líder estudiantil indicó que se realizó el evento también como una forma de protesta, pues dijo, hace falta voluntad por parte de la actual administración para apoyar a las organizaciones, a la juventud y a la educación.

“Nosotros no solicitamos dinero, el préstamo de este espacio es cuestión de voluntad; y a pesar de eso no se nos dio un argumento válido para que no se nos autorizara, pues nosotros trabajamos por rescatar las tradiciones de nuestro país fomentando la cultura con los jóvenes morelianos”, finalizó Espinoza Domínguez.

Por: Boletín/CA