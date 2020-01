Australia (MiMorelia.com).- Un par de jóvenes decidieron acudir a zonas de peligro y poner a salvo a algunos koalas, esto con la ayuda de su coche.

A través de redes sociales se dio a conocer el video en el que se observan a por lo menos seis koalas que los jóvenes pudieron ingresar a su coche para trasladarlos a un lugar seguro.

Los hechos se registraron en la Isla Canguro, una de las zonas más afectadas por los incendios en Australia.

Los héroes sin capa fueron identificados como Micah, de 19 años, y Caleb, de 18 años de edad quienes pudieron rescatar a 20 koalas.

A decir de los expertos, los koalas podrían estar al borde de la extinción debido a la cantidad de ejemplares fallecidos por los incendios en los que se calcula han fallecido cerca de 480 millones de animales.

A family set up a rescue of koalas on Kangaroo Island and brought them to neighbors, who they say have a permit to care for native wildlife. While one koala died on the way, the families say they're "just trying to collect as many live ones as we can." https://t.co/ZTarjHl8NR pic.twitter.com/M8IaQ6fJ5H

— ABC News (@ABC) January 7, 2020