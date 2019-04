Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El presidente mexicano Andrés Manuel Lopez Obrador confirmó que recibió una carta que asegura que afirma que Juan Gabriel está vivo, durante su conferencia matutina.

“Sí, se acercó a mí una persona, dice que sabe que Juan Gabriel vive y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más. No puedo decir más, no hay elementos que prueben nada”, detalló el mandatario ante la pregunta expresa de un reportero de Multimedios Televisión.