Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez, aseguró que los magistrados y consejeros tienen siete años que no reciben un incremento en sus salarios y prestaciones laborales, por tanto, no existe un excedente en cuanto a los recursos que reciben mensualmente, mientras que su percepción anual es de 77 mil pesos netos.

Al ser cuestionado sobre el particular tras las medidas de austeridad que se implementaron tanto en Michoacán como en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, éste último con una férrea crítica a los sueldos de los integrantes del Poder Judicial comparables con el del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, Morales Juárez defendió que su percepción anual en la actualidad es de 77 mil pesos netos, mientras que el bruto es de 112 mil pesos que no están por encima de ninguna otra autoridad.

Al ser cuestionado sobre el salario que está por encima incluso de los 108 mil pesos que gana al mes el tabasqueño, el magistrado presidente respondió que ese número es neto después de los descuentos que recibe el titular del Ejecutivo federal, por tanto, dijo que si se compara tiene una disminución de 30 mil pesos.

Insistió en que no están excedidos en términos económicos, porque no tienen esas percepciones que se ha señalado, más allá de las que tiene el presidente de la República, no rebasan los máximos, ya que están acatando la Ley de Remuneraciones que establece que nadie gane 108 mil pesos mensuales.

Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, ciudadanos se manifestaron en varias ocasiones en la Ciudad de México en contra de los altos sueldos de magistrados y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sobre el presupuesto para este año, el magistrado presidente dijo que hasta el momento no han tenido dificultades en cuanto al depósito de los recursos tanto para el pago de la nómina de dos mil 030 trabajadores como de la operación del mismo, sin embargo, dijo que sí hay preocupación de que en los próximos meses la administración no pueda cubrir el dinero que se destinó al Poder Judicial, que en total para el 2019 fueron aprobados mil 332 millones de pesos.

Confirmó que no se tiene pensado el recorte de personal al menos para este año, tras el crecimiento en las necesidades en materia penal.

