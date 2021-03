Japón (MiMorelia.com).- Los Juegos Olímpicos de Tokio siguen en pie, sin embargo se llevarán a cabo sin la presencia de público extranjero, así lo definieron los grupos organizadores.

Este sábado se reunieron virtualmente las cinco partes organizadoras: el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el Comité Organizador de Tokio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Tokio 2020), el Gobierno Metropolitano de Tokio (GMT), y el Gobierno de Japón.

Durante dicha reunión el COI y el IPC fueron informados sobre la decisión de las partes japonesas de no permitir la entrada a Japón de espectadores extranjeros para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, debido a la prevaleciente pandemia de la Covid-19.

«Basados en la situación actual de la pandemia, es muy poco probable que la entrada a Japón de personas del extranjero se pueda garantizar este verano. Con el objetivo de ofrecer claridad a aquellos que cuenten con su entrada y que vivan en el extranjero, y para permitirles ajustar, en este punto, sus planes de viaje, las partes del lado japonés han llegado a la conclusión de que no podrán entrar a Japón en el momento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos», señala un comunicado del COI.

