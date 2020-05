Ciudad de México (MiMorelia.com).- Los Juegos Olímpicos pensados para realizarse en Tokio en este año y que por la contingencia de Covid-19 se aplazaron al 2021 podrían cancelarse, señaló Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

Fue a finales de marzo pasado que a través de un comunicado en su sitio web oficial, el COI dio a conocer que del 23 de julio al 08 de agosto eran las nuevas fechas en las que los deportistas de todo el mundo se reunirían en Tokio para este máximo evento deportivo.

A decir de medios internacionales, Bach dijo en una entrevista a BBC que de no realizarse en estas fechas, los Juegos Olímpicos podrían ya no llevarse a cabo en esta edición; «Francamente, entiendo porque el comité organizador no puede contratar siempre a tres mil o cinco mil personas. No se puede cambiar todos los años el calendario deportivo de las principales federaciones en el mundo entero. No se puede dejar que los atletas estén en incertidumbre (…) así que entiendo este enfoque de nuestros socios japoneses».

Agregó: «No se puede tener a los atletas en esta incertidumbre y no se pueden solapar con los Juegos siguientes», refiriéndose a los de París en 2024.

Sin embargo el director ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos, Toshiro Muto, dijo que ni este organismo ni el Gobierno de Japón han señalado en ningún momento que 2021 fuera la «última opción» para celebrar la justa deportiva, y a su vez recalcó que los responsables nipones «trabajan para que los Juegos Olímpicos se celebren el verano del próximo año».

