Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ricardo De Buen, abogado especializado en derecho deportivo, en una entrevista para ESPN, explicó que los jugadores del Monarcas Morelia están respaldados por la ley mexicana ante el cambio de sede a Mazatlán, Sinaloa, dicho esto, los jugadores pueden rescindir de su contrato con la franquicia.

“Si hablamos de un equipo de futbol mexicano y tiene jugadores, estos son considerados como trabajadores y les aplica la ley laboral mexicana, además de las regulaciones FIFA. Aplicado esto de manera en conjunto, se desprende que no se pueden cambiar condiciones de trabajo, en este caso de un futbolista, de manera unilateral. Una de las condiciones más importantes en una relación laboral es el lugar de trabajo”, comentó el abogado.

Los jugadores tienen derecho a rescindir el contrato, debido a que no los pueden obligar a cambiar de residencia, si no está estipulado con anterioridad la mudanza en el contrato, “si le dicen a un jugador que nos cambiamos de plaza y no quiere, no pueden obligarlo, salvo que el contrato contemplara eso desde antes, que no lo creo. Por eso es que hay que ver el contrato. Si le dicen al jugador que cambia el lugar de trabajo, debe dar su consentimiento y si no acepta y lo obligan es orden injustificada y puede rescindir su contrato”.

Anteriormente, se escuchó que le dieron la posibilidad al equipo femenil de aceptar o no el cambio de sede, pero respecto al equipo varonil nada se había mencionado, el abogado Ricardo De Buen, expone que a menos de que existan condiciones especificas y cuando los jugadores firmaron el contrato con Monarcas Morelia, estuviera estipulado que podrían cambiar de sede, los jugadores tienen toda la libertar de rescindir del nuevo contrato de cambio de sede a Mazatlán FC.

Con información de ESPN

Por: Redacción/E