Ciudad de México (Rasainforma.com).- El exboxeador Julio César Chávez reveló que una película sobre su vida está por ser filmada.

Lo anterior fue dado a conocer durante un homenaje realizado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Cancún.

En entrevista para ESPN, exboxeador mexicano señaló que firmó un contrato en donde pondrán al descubierto su vida y trayectoria.

Al mismo tiempo dijo sentirse muy emocionado por la ceremonia que le brindó el CMB y la presencia de sus familiares.

Finalmente, en la inauguración oficial de la Convención 57 del CMB, también fue nombrado “Gran Jefe Maya” tras ser declarado “Nojoch Jalach“.

Legendary promoters, Bob Arum and Don King, were honored by the boxing community yesterday night at the #wbccancun57 convention

Sometimes their relation was very tense, but together they gave us the greatest wars, always seeking for excellence.#WBC pic.twitter.com/Tue7ecwasI

— World Boxing Council (@WBCBoxing) October 22, 2019