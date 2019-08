Por Alejandra Villa

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de las constantes recaídas que ha sufrido Julio Preciado no se da por vencido, en entrevista con Ventaneando antes de su presentación en la Feria de Zacatecas, el intérprete afirmó que su riñón le durará un año y medio o dos, por lo que necesita un trasplante con urgencia.

“Me voy caminando poco a poquito mi problema renal, mi problema con el riñón… Es necesario el trasplante ya lo saben, que tenga un familiar o algo que padezca de esto lo sabe esto no se cura más que con diálisis y un trasplante. Los doctores me recomendaron que tengo riñón para año y medio, dos años todavía que me está funcionando en hemodiálisis, y me están recomendando que la donación la haga uno de mis hermanos o un familiar cercano”, dijo Julio en entrevista.

El exvocalista de La Banda El Recodo, afirmó que serían tres meses lo que estaría sin trabajar cuando lo operen.

Además, Julio Preciado agradeció el cariño de sus fans que al escuchar sus declaraciones le mandaron las mejores vibras al grupero quien es una leyenda en la música del regional mexicano donde ha colocado varios éxitos en la radio.

Con información de Radio Fórmula