Júpiter y su luna Io en oposición al planeta Tierra. ___________________________________ Planeta exterior. Ciudad de México, 10 de junio de 2019. Integración: 1500 x 25ms. Celestron 6SE + ZWO ASI224MC.