Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La justicia mexicana busca al jugador del Atlas Luciano Acosta, que es acusado de mandar asaltar a una mujer, de acuerdo a lo que la supuesta víctima dio a conocer en un video que se hizo público en Twitter.

Según se conoció por Medio Tiempo, Luciano Acosta es uno de los refuerzos de Atlas para este 2020 y recién llegó a nuestro país hace tres meses.

En este sentido, una mujer en Guadalajara denunció a Acosta de haberla mandado asaltar y quitarle fotos que lo comprometen, según se escucha en el material.

La mujer responde al nombre de Giovanna Valdatti, quien narró lo siguiente: “Me jala y me dice ‘pen… no digas nada o te meto un put…’, pero supe que fue él, porque aparte de que no hizo nada por defenderme, me dijeron que me estaba cog… a un jugador del Atlas y el único jugador de Atlas que actualmente me estoy cog… es Luciano Federico Acosta”.

Asimismo, la joven, de quien se dijo es modelo, aprovechó el video para mandar un mensaje al jugador: “Me quitaron la bolsa donde llevaba mi celular y mi dinero. Mejor les hubieras dicho que me mataran porque no me van a callar, yo no tengo miedo, yo sí doy la cara”.

De acuerdo al medio especializado en deportes, la fiscalía del estado ya cuenta con una denuncia con la que se busca que el jugador brinde su versión de los hechos, que hasta ahora se desconoce.

Te dejamos aquí el video del que te hablamos:

Por: Redacción/R