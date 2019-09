Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La activista sueca Greta Thunberg se reunió con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau durante la segunda jornada de la huelga mundial por el clima en decenas de ciudades.

El encuentro se llevó a cabo en el Museo de Hospitalarios del Hotel-Dieu en Montreal, en donde la ambientalista recalcó que las acciones del gobierno canadiense en materia ambiental no son las adecuadas.

Tras el encuentro, Thunberg declaró que no está haciendo lo suficiente para responder a la crisis climática, sin embargo, añadió que es el mismo mensaje que transmite a todos los dirigentes políticos.

Today we marched for our planet, for our kids, and for their future. #ClimateAction #ChooseForward pic.twitter.com/GcJWpCw8Qq

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 27 de septiembre de 2019