Kanye West defiende “amor” por Trump y pierde millones de seguidores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de volver a Twitter, Kanye West volvió a expresar su amor a Donald Trump en esta red social, recibiendo cientos de críticas y perdiendo millones de seguidores.

Esto ocurrió luego de una declaración que realizará en un reporte de Ebro Darden el 23 de abril, conductor de la emisora de Hot 97, tuiteó que West le dijo: “Amo a Donald Trump”.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.

— KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018