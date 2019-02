Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa aseguró que su esposa Karime Macías no tiene nada que ver con los cargos que se le imputan, y que se encuentra en Londres siendo una madre de familia.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, por vía telefónica desde el Reclusorio Norte, el exmandatario veracruzano aseguró que le envía 180 mil pesos al mes para los gastos necesarios.

Rechazó que su esposa esté involucrada en el presunto desvío de recursos.

El que diga que mi esposa hizo uso de recursos públicos, que debió recursos públicos, evidentemente está fuera de lugar, y lo único que demuestra es la ignorancia de algunos y la mala fe de otros, expresó el veracruzano.

En cuanto a la carta que le envió, dijo que en ella “expone la verdad, con datos reales, y no con invenciones e hipótesis, donde han salido varias notas, como padre de familia, me duele mucho cuando se meten con lo que tiene uno su familia, por ello me permitir enviar”.

Añadió que fue amenazado para que aceptara los delitos que se le imputaron, y que, de no haber aceptado la culpabilidad, iba a enfrentar cargos de delincuencia organizada.

Me obligaron a hacerlo, ya lo puedo decir, me pusieron en la pistola en la cabeza, me obligaron a aceptar la sentencia, manifestó.

En cuanto a las personas ligadas en su caso, en donde dicen ser cómplices de Duarte, el exmandatario de Veracruz dijo que hay algunas personas que no conoce, y que a otros sí, pero que no tuvo nada que ver con las acciones sobre la transferencia de dinero.