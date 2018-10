View this post on Instagram

Como el segundo que ya transcurrió, como en el que oíste mi frase anterior y ahora mi frase anterior es frase anterior y ahora, ambas son recuerdos. Podrás actuar igual un minuto después, podrás vociferar que lo volviste a hacer, pero eso es imposible porque el tiempo que se fue se fue. Como una página que se pasó, como una flor que ya se marchitó, como una foto que ya se tomó, como alguien que quieres pero que su tiempo ya acabó. A veces pienso que las fechas en donde las fiestas aparecen en cada esquinita por doquier fueron todas hechas para dar tristezas a personas que no pueden olvidar a un ser y en los cumpleaños, y en las navidades, y en los carnavales yo pensándote, mientras todos ríen, mientras todos bailan, yo tomando veo tu foto recordándote pero, estoy consciente que tú no habrías querido verme así hoy tengo, un nudo en la garganta cada vez que te recuerdo aquí. Si alguien conoce el número del más allá hágamelo saber para poder llamar a quien no está aunque sea un momento por un minuto para calmar este vacío infinito triste y maldito dime si sabes la forma de enviar una postal a un plano espiritual comunicar que me siento muy mal, me afecta pensar que no hay reencarnación que no hay nada después de la muerte y la religión mintió, pensar que no verás más a quien se marchó decir que nunca volverás a abrazar a quien ya murió. Y espero estar completamente equivocado y hablarte, cuando mi tiempo aquí haya terminado. Comentarte lo bueno, no recordar más lo malo y vivir en paz como el sueño de cualquier ser humano, sin enfermedades ni dolores ni traiciones ni obsesiones ni ansiedades ni temores. Quisiera tanto poder verte de nuevo y corroborar que te fuiste para vivir en algún cielo. El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo, un año sin ti físicamente pero en mi mente siempre, no sabes cuanto te quiero y no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. Que de ventaja te da una vida. recuerden que el homenaje es el día de mañana en el kiosco Lucila Sabella en la Macroplaza, de 7pm a 10pm; es un regalo de Karla Luna para ustedes.