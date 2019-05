Roma, Italia (rasadeportes.com).- La checa Karolina Pliskova, asumió su título de favorita, y le pegó por 6-4, 6-4 a Maria Sakkari, para meterse a su tercera final del año en WTA Premier Mandatory de Roma, este sábado 18 de mayo.

La griega comenzó encendida con tiros de fantasía y obtuvo una ventaja de 3-1. Sakkari mantuvo ese dominio, pero en 4-2 y a solo un punto de que fuera 5-2, Pliskova inició la remontada, y ganó todos los juegos del set para arrebatarle el parcial a Sakkari.

Pliskova y Sakkari intercambiaron golpes en el segundo set, sin un dominio claro de ninguna, pero la checa ganó los quiebres importantes para aventajarse, y en el décimo juego barrió a la griega para finalizar el match.

Este triunfo le garantizará a Pliskova regresar al Top 5 del mundo, y superar a Petra Kvitova como la checa mejor rankeada.

La otra invitada a la final será Johanna Konta quien le puso final a la racha ganadora de la campeona en Madrid, Kiki Bertens, en tres sets de 5-7, 7-5, 6-2.

La británica inició con temple y con un tenis de gran calidad, pero en la recta final del primer set, el agresivo juego de Bertens se impuso, y la neerlandesa ganó los últimos tres juegos para irse arriba.

Bertens continuó al mando y obtuvo 10 aces en el partido, pero también se equivocó mucho al registrar 10 dobles faltas que mermaron su juego, y le dieron el impulso a Konta para llevarse el segundo.

La Top 5 del mundo no mejoró, y Konta arrasó el parcial. Bertens evitó tres match points con errores no forzados de la británica, pero no pudo en el cuarto y Konta consiguió su segunda final en el año.

RMR