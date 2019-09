Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La actriz Kate del Castillo explotó contra un reportero que la llamó “amor” luego de su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En entrevista uno de los reporteros se acercó a la protagonista de la “Reina del Sur” y la llamó “amor” lo cual hizo que estallara en su contra pidiéndole que la nombrara por su nombre.

“No me digas amor, me llamo Kate, dime Kate no soy tu amor, no me digas amor, nunca”.