Estados Unidos (Rasainforma.com).- La cantante estadounidense Katy Perry anunció a sus fanáticos que está embarazada, por lo que ella y el actor Orlando Bloom están esperando a su primer hijo.

Katy Perry lanzó el video del tema “Never worn white”, que justo comienza con una melodía de cuna, luego aparece ella con un vestido blanco que disimula la silueta y finalmente se le ve con un vestido en transparencia que deja ver su pancita.

Ya más tarde, en su cuenta de Twitter dijo “Dios mío, estoy tan contenta de no tener que guardármelo más…” y en un tuit posterior dijo “o llevar un bolso grande jaja”, y es que en las últimas semanas, la intérprete de “Firework” se le veía con bolsos enormes para disimular el embarazo.

omg so glad I don’t have to suck it in anymore 🙄

— KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020