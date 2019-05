Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que varias artistas aprovecharan este jueves y viernes para estrenar nuevo material, la cantante Katy Perry ha felicitado a sus colegas y les ha deseado suerte a través de un mensaje en redes sociales.

Ante el inminente cambio de temporada, son numerosos los artistas que aprovechan para lanzar melodías, las cuales buscan posicionar como el hit del verano.

Katy Perry, Miley Cyrus Rosalía , Cardi B, Bebe Rexha, Tove Lo y Charli XCX fueron algunas de las que estrenaron material.

La cantante de California Girls, quien parece sido la que más visualizaciones en YouTube ha conseguido con su nueva canción, ha agradecido el apoyo en Twitter a sus seguidores. Pero además, ha aprovechado para desearle suerte a sus compañeras de profesión.

Sin embargo, ha sido la interprete de «California Girls» quien ha conseguido más visualizaciones, con «Never Really Over» una canción que recuerda a los tiempos de Katy con «Teenage Dream».

Este mismo viernes Perry decidió felicitar a sus colegas a través de un tuit:

Gracias por todo vuestro amor y felicidades a todas las maravillosas nuevas canciones que han salido cantadas por esas talentosas diosas: Miley Cyrus, Cardi B, Camila Cabello, Rosalía, Tove Lo, Charlie XCX, Bebe Rexha», ha tuiteado Kary Perry.

El mensaje ya fue respondido de manera afectuosa por todas las citadas en el mensaje.

❤️💪🏼!!!! — R O S A L Í A (@rosaliavt) May 31, 2019

💘💘💘💘💘💘💘💘 — CHARLI XCX (@charli_xcx) May 31, 2019

Queen Katy 🥰 congrats on the new TUNE 🔥🔥🔥 https://t.co/UWNY2LLKmy — Tove Lo (@ToveLo) May 31, 2019

I dead wanna cry :’) of happiness tho of course.I can’t thank ya enough for the love and support:’) .Other artist drop songs tonight Miley and https://t.co/VOHSmw3bs3 love to the pop girls ! — iamcardib (@iamcardib) May 31, 2019

Checa aquí todas las canciones en nuestra playlist:

¿Cuál fue tu favorita?

ZM