Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La cantante estadounidense Billie Eilish canceló su línea de suéteres luego de las acusaciones por plagio al diseñador.

Los fans de la cantante fueron quienes comenzaron a notar la similitud entre los diseños de los suéteres que usaba Eilish con los de un diseñador japonés llamado Makoto Kurosawa.

Ok so we’re all in the kno

•SiberianHills collab with Billie Eilish and stole artwork from JP artist @/m_qurokawa

•SH artist says theyre “in talks” with JP artist after deleting comments calling them out

•Comments get disabled

•Early version of hoodie gets deleted off SHs IG pic.twitter.com/lirCUIahvW

— THAT’S THE CRUEL ANGEL’S TEA SIS (@yonkerzbarz) August 9, 2019