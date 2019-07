Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La conductora peruana de talk shows, Laura Bozzo, recibió un doctorado honoris causa que en un inicio fue atribuido al Congreso de la CDMX, sin embargo el organismo se deslindó.

Y es que la ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Auditorio Benito Juárez del recinto legislativo, por lo que se supuso, el reconocimiento sería por parte del Congreso capitalino.

Emocionada 😔 no solo por el Doctorado Honoris Causa😀si no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICO♥️dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores♥️ pic.twitter.com/0OULJijUjA

— Laura Bozzo (@laurabozzo) July 30, 2019