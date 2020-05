Corea del Norte, Pyongyang (Rasainforma.com).- Luego de casi tres semanas de rumores sobre su muerte, el líder norcoreano Kim Jong-un reapareció en medios este sábado (hora local).

El mensaje, según el diario español ABC Internacional, el evento era sobre la finalización de la construcción de una planta de fertilizantes en Suchon, en la provincia de Pyongan del Sur.

Kim Jong Un’s reappearance led the 6am news on Korean Central Radio. Here’s the best recording I got (with black video because Twitter won’t let me upload audio only) pic.twitter.com/LNYWmywgvd

Esta es la primera aparición en público del líder comunista desde el 11 de abril, cuando una fuente informó a la cadena CNN sobre la presunta muerte de Jong-un.

Según el periodista especializado en investigación de Corea del Norte, Martyn Williams, dijo que el evento ocurrió a las 6:00 am (hora local), mientras que la transmisión de la televisora estatal está programada para las 15:00 pm. «Si tenemos suerte, quizás usen video pero esa no es la manera en que normalmente lo hacen», dice.

For everyone asking about photos of Kim Jong Un’s visit, we can expect those soon. In the next hour. TV isn’t scheduled on air until 3pm today, and will likely report the visit with still photos. If we’re lucky, they might use video but that’s not normally the way they do it.

— Martyn Williams (@martyn_williams) May 1, 2020