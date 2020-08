Corea del Norte (MiMorelia.com).- El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, prohibió tener perros como mascotas en la capital del país y mandó confiscar a estos animales de toda Pyongyang alegando que éstos son un lujo burgués y que representan “la decadencia de occidente”.

Según reveló una fuente al medio surcoreano Chosun Ilbo esta prohibición fue implementada en julio pasado y responde al descontento del pueblo norcoreano a la crisis económica que atraviesa norcorea y plantea solucionar también el problema de escasez de alimentos en ese lugar.

Luego de la prohibición sobre la propiedad de mascotas, las autoridades identificaron los hogares con perros de compañía y comenzaron a recurrir a la fuerza para obligar a sus propietarios a entregarlos.

