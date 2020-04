Estados Unidos (MiMorelia.com).- Luego de que se confirmara que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un fue intervenido quirúrgicamente, la salud del norcoreano podría estar en grave peligro pues presentaría muerte cerebral, según información de CNN.

La cadena precisó que los trabajos de inteligencia de Estados Unidos que se llevan a cabo en Corea del Norte sugieren que el político presenta muerte cerebral.

US is monitoring intelligence that North Korean leader Kim Jong Un is in grave danger after surgery, according to a US official https://t.co/WSxF2BNyic pic.twitter.com/Bt991eU0tm

La noche del lunes, el medio estadounidense informó que Kim se encontraba delicado de salud luego de haber sido sometido a una cirugía cardiovascular por motivos desconocidos.

Tras la cirugía, el líder norcoreano presentó complicaciones de salud, lo que le ocasionó un derrame cerebral y, a consecuencia, muerte cerebral.

Cabe destacar que la información no ha sido confirmada, ni Corea del Norte se ha pronunciado ante la situación.

Por su parte, Daily NK un medio de comunicación digital dirigido por activistas de derechos humanos y democracia surcoreanos y desertores norcoreanos, reporta que Kim Jong Un está en condición estable.

Daily NK’s report on Kim Jong Un’s cardiovascular procedure states that he is in stable condition. The report makes no mention of the leader being in critical condition or being on the verge of death. https://t.co/ZhNQKNeHwt #DPRK #NorthKorea

— The Daily NK (@The_Daily_NK) 22 de abril de 2020