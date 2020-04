Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Este sábado el Salón de la Fama confirmó que Kobe Bryant será ingresado este 2020.

Bryant, quien falleció en California el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero junto a su hija mayor, será uno de los nueve galardonados, la ceremonia se realizará el próximo 29 de agosto en su sede de Springfield, Massachusetts.

