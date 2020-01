Corea del Sur (MiMorelia.com).- Kpop, el género que está rodeando el globo terráqueo en los últimos años, sonando cada vez más fuerte en las radios mundiales y teniendo más presencia en premiaciones importantes de todo el mundo, definitivamente no pasó desapercibido este año 2019 y estas bandas supieron representar excelentemente el género musical.

Hablamos de las girl y boybands que más sobresalieron de las múltiples que existen en la industria; sus compañías que las respaldan también entran en los rankings globales de las que más generan millones y precisamente comenzamos con uno de los grupos más populares y sobre todo, millonarios.

5. EXO

En quinto lugar está una de las agrupaciones más famosas y con más trayectoria y que siempre sabe colocarse en los tops asiáticos y a la vez mantener presencia en América y Europa; pertenecientes a una de las compañías de entretenimiento más grandes de Corea del Sur (S.M Entertainment), EXO vendió 1 millón, ciento cuatro mil 617 pedidos en la preventa de su quinto álbum de estudio Don’t Mess Up My Tempo, convirtiendo al grupo como «quintuple million sellers» en los medios. ¡Impresionante!

4. NCT 127

Su debut como grupo inició en el 2016 y en tan solo tres años se han convertido en una de las boybands más famosas, requeridas, millonarias y con más fans en el Kpop, pues tan solo en este 2019, NCT 127 recaudó 7.7 millones de dólares con su tour “Neo City”, de acuerdo a información de la compañía Touring Data.

3- BLACKPINK

¿A quién no le gusta BLACKPINK? Sus fans llamados blinks, se han encargado de que el mundo vea su talento; tanto así que su mv Kill this love, fue el video más visto en YouTube en sus primeras 24 horas en su momento, además de ser el primer grupo de Kpop en participar en el famoso festival de música estadounidense Coachella. Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé recaudaron en su tour mundial un poco más de 17.7 millones de dólares. Como su slogan lo dice BLΛƆKPIИK is the revolution.

2. TWICE

La explicación del porqué TWICE se encuentra en segundo lugar de los grupos de Kpop más populares y millonarios es igual a su explicación del porqué se llaman así. TWICE ha conquistado a sus fans «dos veces»: una vez por los ojos y otra por los oídos. Su talento y visuales no son ninguna broma, su club de fans “Onces”, han mantenido a las chicas en los puestos número 1 de las listas de éxitos mundiales. Actualmente el grupo de la compañía JYP, recaudó en su gira mundial llamada “LIGHTS”, la cantidad de 19.9 millones de dólares, agregando a esto los productos de belleza con su marca, además de otros productos con los que ganan dinero patrocinando en el mercado asiático.

1. Bangtan Sonyeondan

“Dul, Set! Bangtan! Annyeong Haseyo Bangtan Sonyeondan Imnida”, es el famoso saludo con el que se presentaron por primera vez en el 2013 y hasta el presente año. Para BTS, el 2019 sin duda ha sido el mejor para ellos, incluso para el Kpop, pues no solo han entrado a rankings de su genero musical o en listas de éxitos de Corea, sino que están compitiendo con artistas de todo el mundo y rompiendo (así como si nada), los récords mundiales de las listas de Billboard, iTunes, Guiness, streaming en YouTube, reproducciones en Spotify y charts mundiales. BTS se convirtió en el primer artista en tener 3 álbumes número 1 en la lista Billboard 200 en menos de un año; un logro que no había sucedido desde The Beatles en el año 1995.

Con estos pequeños pero a la vez enormes datos, Bangtan Sonyeondan o más popularmente conocidos como BTS, lograron que su disco Map of the Soul: Persona se convirtiera en el álbum más vendido de todos los tiempos en Corea, con más de 3.2 millones de ventas en menos de un mes y generando ganancias de más de 126 millones de dólares solo por su tour «Love/Speak Yourself” (haciendo sold out en tan solo 15 minutos), esto sin contar los numerosos productos a la venta con su imagen que incluyen cosméticos, perfumes, su línea de personajes BT21, dvds, tiendas Pop Up, ropa y más productos; esto además de ser imagen de marcas como Puma, Hyundai, Fila, LG, Lemona, Gucci, Dior, Channel, Lotte Duty Free y ser embajadores oficiales de la capital de Corea, Seúl como destino turístico.

Un lugar mágico, en donde BTS y Army se conectan a través de la música.

World Tour Love Yourself Speak Yourself @BTS_twt pic.twitter.com/uzw8HlMAyp — 🐯°•.Winter Bear 🐻❄°•.💜°•. Kiki-95°•.😍 (@Kiki95_BHG) December 30, 2019

Para darnos una idea general, Forbes reveló una lista de las 100 de celebridades con más ingresos en todo el mundo y BTS se encuentra en el puesto número 43 con ganancias aproximadas a los 57 millones de dólares, por encima de artistas como Scarlett Johansson, Ariana Grande, Bruno Mars y Paul McCartney. ¿No es impresionante? Sí, casi como el rostro de Jin.

.@BTS_twt is one of TIME’s most influential people on the Internet this year https://t.co/BidvR2RwI7 pic.twitter.com/N8Tqw5IyYA — TIME (@TIME) July 18, 2019

Por: Redacción/APMA