¿Por qué Kyrie Irving queda fuera de playoffs?

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Este jueves cinco de abril, la peor de las noticias se confirmó para los Celtics de Boston: Kyrie Irving se perderá por lesión el resto de la campaña y toda la postemporada de la NBA.

El base australiano será operado nuevamente este sábado siete de abril para que se le retiren dos tornillos en la rótula de la rodilla izquierda implantados tras las Finales del 2015.

Su último partido fue el pasado 11 de marzo ante los Pacers de Indiana donde solo jugó 16 minutos. Aquel día dijo: “No estoy preparado. Espero que no sea necesario pasar por quirófano”.

#NEBHInjuryReport Kyrie Irving will undergo a procedure this Saturday to remove two screws implanted in his patella from an injury suffered during the 2015 NBA Finals.

He is expected to make a full recovery in 4-5 months. https://t.co/WKQfPlUZ0u

— Boston Celtics (@celtics) April 5, 2018