Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La apuesta en el Poder Legislativo, es para brindar certidumbre en la designación de cargos, construyendo los consensos necesarios para que la toma de decisiones se dé de manera fortalecida, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes.

La diputada hizo mención que a Michoacán y a sus instituciones, no les abona en nada que el arribo de servidores públicos se dé en un marco de división y confrontación, de ahí que en el Congreso del Estado exista la determinación plena de generar certeza y fortaleza en las determinaciones que se tomen.

“El apremio social genera una exigencia hacia el Congreso del Estado en su toma de decisiones, sin embargo como legisladores es nuestra responsabilidad generar condiciones de certidumbre y certeza para que aquellas designaciones que se realicen, se den lo más fortalecidas posibles, y para ello es necesario el diálogo y el consenso al interior del Poder Legislativo”.

Recordó que el Poder Legislativo es por naturaleza de carácter político, por lo que nadie debe espantarse o condenar la necesidad de arribar a acuerdos para que la toma de decisiones en el Congreso se dé con el consenso más amplio posible.

Por ello, Araceli Saucedo refirió que la determinación de dialogar y valorar las mejores propuestas, es una acción de plena responsabilidad en la LXXIV Legislatura, pues su interés tiene como motor, dotar de un amplio respaldo y fortaleza a cada una de las designaciones que se realice.

Apuntó que México y en particular Michoacán ya no pueden permitirse determinaciones que partan del calzador o la improvisación, pues ha quedado demostrado en caso como el de la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que éstas sólo laceran y vulneran la fortaleza institucional, cosa que en nuestro estado no se puede permitir.

Por: Boletín / PO