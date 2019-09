En este espacio siempre he buscado hacerte conciencia de lo importante que es cubrir los riesgos a los que está expuesto tanto tu patrimonio como tu persona. El hecho de tener una póliza puede hacer toda la diferencia al momento de un imprevisto. Ahora que está muy reciente el tema, ¿sabes qué hubiese pasado con la empresa si no hubiera tenido un seguro contra incendios en la fábrica que se quemó en ciudad industrial el mes pasado? La póliza es la diferencia entre el que una empresa se vaya a la quiebra a consecuencia de un accidente o siga operando sin pérdida alguna.

Comento esto porque, en esta ocasión, vamos a platicar de un concepto que es indispensable que conozcas si tienes una póliza de daños, es decir, un seguro que cubra cosas no personas.

Para no irnos a las altas esferas y hablar de pólizas de empresas enormes vamos a tomar como ejemplo un seguro de hogar. Imagínate que tu casa vale 1 mdp y decides contratar un seguro. Cuando lo cotizas le dices al vendedor (y pongo vendedor porque con un verdadero asesor sería distinto) que sólo quieres asegurar 250 mil pesos para que no te salga tan caro. El vendedor te emite tu póliza y tú te quedas tranquilo porque, en caso de un incendio, el seguro te cubre 250 mil pesos.

Como no te acordabas que hace algún tiempo habías roto un espejo y todavía no pasaban los 7 años de mala suerte resulta que tu casa se quemó. Llegan los bomberos, apagan el incendio y llamas a la aseguradora para que te pague. Después del análisis resulta que los daños están valuados en 200 mil pesos y tú estás feliz porque contrataste una cobertura de 250 mil así que esperas tu cheque por la totalidad de los daños. Pues resulta que, una semana después, efectivamente recibes tu cheque de la aseguradora pero solamente es de 50 mil pesos. Obviamente vas y se las haces de p…..jamón, con póliza en mano para demostrarles que tenías una cobertura de 250 mil pesos y que te deben de pagar los 200 mil completitos. La respuesta que recibes de la aseguradora es que recibiste un cheque por proporción indemnizable y como no entiendes un carajo qué significa eso comienzas a despotricar en contra de la aseguradora, les dices que los vas a demandar y, a partir de ese momento no desperdicias una oportunidad para hablar mal de esa compañía y de todos los seguros en general. Te llenarás la boca de decir que los seguros no pagan, que son un fraude, que las aseguradoras son unas rateras y que las pólizas no sirven de nada. ¿Has escuchado a alguien hablar así de los seguros?

Pues que tal que te dijera que la aseguradora no te robó, no te engañó y te pagó lo que marca la ley que te debe pagar. El bruto fuiste tú que no supiste ni entendiste lo que contrataste y el ratero fue el vendedor que no te lo explicó y te permitió comprar una cobertura mal armada.

Lo que sucedió en este caso fue que se aplicó el principio de proporcionalidad el cual es jurídicamente correcto. Para que no hagas corajes en balde te lo explico: El principio de proporcionalidad o proporción indemnizable es el criterio mediante el cual una aseguradora pagará los daños de manera proporcional al importe DEL RIESGO, no del daño.

Una aseguradora es una empresa que asume el riesgo de que algo te pase mediante el pago de una póliza. Si tu casa vale un millón de pesos ése es el importe del riesgo que está asumiendo la empresa, si tú decides asegurar solamente 250 mil pesos entonces estás decidiendo solamente pagar por ¼ parte del riesgo por lo que estás aceptando recibir sólo ¼ parte de la indemnización. No sería para nada justo pagar una parte y recibir todo ¿no crees? Es como ir a un restaurante y decir que solo quieres pagar medio platillo porque no traes tanta hambre pero que te lo traigan todo por si acaso. Al final no tuviste hambre, te comes medio platillo y el resto se los regresas ¿qué pasa con esa otra parte? Pues no se la pueden dar a otra persona por lo que lo tienen que tirar a la basura y sería una pérdida para el negocio. Por lo tanto, si pagas medio recibes medio y no puedes alegar que querías que te apartaran, sin cobrarte, el otro medio “por si acaso” y decir que los restaurantes son unos rateros que no sirven bien la comida.

En el caso de los seguros se trata de contratos de buena fe, es decir, la aseguradora te cree lo que le digas al momento de contratar y no te pedirá comprobar lo que estás diciendo. Si tú le dices que quieres contratar una póliza de hogar por 250 mil pesos es porque tu casa vale 250 mil pesos o ¿cuándo has visto una póliza de coche que te permita contratar por un valor menor al del automóvil? La diferencia es que los coches son hechos en serie, es decir, todos los del mismo modelo valen lo mismo pero las casas no ya que cada una es distinta a las demás y valen distinto por su ubicación por eso tú debes indicar cuánto vale tu casa y lo que digas se tomará como cierto.

Entendiendo esto te hará sentido que si contratas un valor parcial al verdadero, vas a recibir una indemnización parcial, en la misma proporción, a la verdadera. Es lógico ¿no?

En México los seguros tienen mala fama no porque sean malos productos sino porque los mexicanos muchas veces contratamos sin entender lo que estamos contratando y cuando las cosas no salen como lo esperábamos la culpa nunca es nuestra sino de la aseguradora. Tampoco ayuda que cualquiera pueda vender seguros porque los que son solamente vendedores tampoco entienden lo que están vendiendo y si no me crees haz este experimento. Si tienes un seguro de casa y lo compraste en un banco o en cualquier otro lado que no haya sido con un asesor de seguros, pídele a quien te lo vendió que te explique el principio de proporcionalidad en los seguros o la aplicación de la proporción indemnizable de tu póliza y verás la cara de what que pone.

Así que la única manera de que los productos financieros que contratas funcionen a la perfección es que entiendas lo que estás contratando y para eso necesitas infórmate, preguntar y acercarte a un asesor. De lo contrario seguirás teniendo malas experiencias echándole la culpa a las instituciones y nunca aceptando que el bruto fuiste tú.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/