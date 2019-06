Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- En los últimos días iniciaron las inscripciones para los cursos de verano, entre los cuales destaca natación y uno multidisciplinario, que incluye visitas al zoológico, al cine y al estadio Morelos para presenciar un partido del Monarcas Morelia. La organización está a cargo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid).

Los cursos se desarrollarán del 15 de julio al 9 de agosto. Durante cuatro semanas los participantes disfrutarán del aprendizaje en las instalaciones de la Cecufid y del centro deportivo Ejército de la Revolución.

¿Para quiénes están dirigidos? Pueden inscribirse niños, jóvenes y adultos desde los 5 hasta los 40 años de edad. El director de la institución exhortó a la sociedad a unirse a estos cursos, sobre todo a los menores, quienes disfrutarán de nuevas experiencias en compañía de personas de distintas edades.

Según informó la dirección de la Cecufid, el curso multideportivo se desarrollará en horario de lunes a viernes, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. Entre los principales deportes que se practicarán tenemos al básquetbol, fútbol, danza, karate, tochito, judo, balonmano, gimnasia, bádminton y box. Además de lo señalado, se visitará el Jump Track de Altozano.

Por otro lado, el curso de natación se dictará en la alberca de la Cecufid, Este deporte está dirigido a niños de entre 8 y 12 de años. En otro lado estarán los jóvenes y adultos entre 13 y 40 años de edad. Habrá niveles de principiantes, intermedio y avanzado.

La información y horarios de inscripción son de 8:00 hasta las 20:00 horas en el local de la institución, mientras que el centro deportivo Ejército de la Revolución atiende desde las 13:00 hasta las 20:00 horas.

Práctica del deporte

Las autoridades estatales han exhortado a las familias a inscribirse en las distintas actividades programadas para este período de vacaciones. Especialmente para incentivar la práctica del deporte en niños y jóvenes. México es uno de los países con más alto índice de sobrepeso y obesidad juvenil, y el segundo en el mundo en población adulta con estos padecimientos. Por ende el ejercicio y una alimentación balanceada desde temprana edad son indispensables, según zonasuplementos.com.

Durante este período de vacaciones también están disponibles otras actividades multidisciplinarias, que involucran a las artes, ciencias, naturaleza, entre otras. Con estas también se busca ayudar a que los niños definan su futuro y descubran nuevas habilidades y destrezas.

La idea es que los menores se diviertan y aprendan nuevos conocimientos que les pueden llamar la atención, y quieran desarrollarlo aún más en los próximos años. Los programas se vienen impulsando en todos los estados del país.

No obstante, especialistas recuerdan la importancia de la motivación en los pequeños antes de inscribirlos en la práctica de algún deporte o actividad. De otra manera, no aprovecharán las enseñanzas y podrían desarrollar frustración u odio hacia la misma. En este caso ocurrirían efectos negativos, todo lo que contrario a lo que se busca. Hay que procurar que estén a gusto con el inicio de cualquier programa, y no enviarlos por obligación.

¿Cómo solucionar esto? Se recomienda conversar con ellos mismos. Desde muy pequeños los niños tienen claro cuáles son sus gustos, y es importante que sus padres los conozcan. De esta manera, nos aproximaremos más a lo que realmente quieren. Es importante que ellos también participen en la elección de actividades. De esta manera, la disfrutarán y se sentirán más seguro de aprenderlas.

Por último, debemos asegurarnos de que los lugares a los cuales los enviaremos cumplan con las condiciones básicas, buenos docentes y seguridad garantizada. De esta manera, no nos preocuparemos por cómo están aprendiendo y en qué situación.