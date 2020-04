Ciudad de México (Rasainforma.com).-La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), reveló archivos secretos sobre sus investigaciones acerca de los ovnis.

Los artículos detallan las investigaciones sobre los ovnis que la agencia realizó a fines de la década de 1940 y hasta la década de 1950.

La agencia aseguró que decidieron destacar algunos documentos dentro de la gran cantidad de datos contenidos en su colección que tanto escépticos como creyentes encontrarán interesantes.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA’s investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a

— CIA (@CIA) April 1, 2020