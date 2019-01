Uruapan, Michoacán (Boletín).- Acompañada por 300 habitantes de la colonia ‘Movimiento Antorchista’, Xóchitl Domínguez Ramírez, líder del Movimiento Antorchista en el municipio de Uruapan, cortó el listón inaugural de la cancha de fútbol, esto, como parte de la celebración del 29 aniversario de dicha colonia.

“Después de 5 años de gestiones de cientos de personas; hoy, gracias al trabajo de diputados federales antorchistas, se ve materializada esta cancha deportiva que tuvo una inversión de 5 millones de pesos, con la que podremos cumplir el objetivo de fomentar el deporte en la zona y alejar a los jóvenes y niños del ocio.” Mencionó la líder social.

En dicho evento, en el que también estuvo presente, Miguel Ángel Paredes Melgoza, director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU), la líder antorchista expresó que aún falta por cubrir muchas necesidades de la colonia, sin embargo, dijo, la colonia “Movimiento Antorchista” es una de la mejores del municipio, ya que cuenta con la mayoría de los servicios básicos, logrados gracias a la unión y organización de los colonos antorchistas.

Mencionó Xóchitl Domínguez que impulsar proyectos de recreación y espacios deportivos es una de las prioridades de Antorcha, que poco a poco seguirá logrando, así como la construcción de mejores colonias y un patrimonio más digno para todas las familias.

“Vamos a seguir luchando con el apoyo de la organización, porque nos enseña a luchar y nos impulsa a estudiar para conocer la situación de desigualdad que hay en el mundo desde hace muchos años.” Mencionaron los habitantes.

Finalmente, Domínguez Ramírez, pidió a la gente no dejarse llevar por la información engañosa de los medios de comunicación: “nosotros somos una organización que realmente se preocupa por la gente humilde, todas estas obras son para beneficio de todos ustedes, no de los dirigentes antorchistas, ya que nosotros no hacemos las obras ni mucho menos nos entregan algún apoyo monetario de ningún programa gubernamental; nosotros gestionamos para que esos apoyos y esas obras lleguen hasta la gente más pobre”.

Como parte de la intervención cultural se presentó La danza de los Kúrpites, originaria de San Juan Nuevo, Michoacán; poesías y canciones a cargo de jóvenes que desarrollan las artes con el apoyo del Movimiento Antorchista.

