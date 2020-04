Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy en día, gracias al notable desarrollo de las nuevas tecnologías, internet se ha vuelto imprescindible para gran parte de la población global. Sin embargo, no todos los países pueden conectarse con igualdad de condiciones. Durante la última década, varios estudios como los realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, han demostrado que México es uno de los países que debe mejorar su conectividad a internet, puesto que todavía cuenta con un considerable número de zonas que no pueden acceder a la red. Ahora veremos cómo es la situación actual y por qué es necesario un trabajo mayor por parte del Gobierno.

Un progreso lento

En los dos últimos años, el Gobierno mexicano ha asegurado tener varios planes para que todo el territorio cuente con conexión a la red, pero lo cierto es que todavía no se han cumplido. El pasado 5 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el programa denominado “Internet para Todos” había logrado conectar a 22 000 comunidades, y añadió que a lo largo de este año se conectarían 53 000 más. No obstante, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales de la CFE, la compañía a cargo del programa desveló que por ahora no disponen de ningún plan para que las expectativas se cumplan.

En consecuencia, el futuro de la conexión a internet en México sigue resultando incierto en algunas comunidades. Aun así, la conexión ha mejorado paulatinamente, dado que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019 (ENDUTIH) reveló que el año pasado un 70.1 % de la población de México contaba con conexión a internet, mientras que en 2018 la cifra era de un 65.8 %. En total, se estima que existen unos 80.6 millones de mexicanos que ahora pueden conectarse a la red. La misma encuesta informó en 2018 sobre la situación en Michoacán, afirmando que unos 2.5 millones de usuarios usaban internet. Esto supondría tan solo la mitad de la población, y por lo tanto la necesidad de implementar políticas de mejora.

Asimismo, de acuerdo con la plataforma Speedtest, que comparó la velocidad de la conexión de 141 países, México es el tercer país más veloz del ranking latinoamericano, con una velocidad de descarga de 26.5 Mbps. Teniendo en cuenta que a nivel mundial ocupa el puesto 67, se puede afirmar que la situación es relativamente buena, pero cabe mencionar que este estudio no tiene en cuenta variables tan importantes como los cortes o la latencia, por lo que no determina de forma exacta la situación real de la población. De todos modos, los datos expuestos indican que el problema en México no radica especialmente en la velocidad de conexión, sino en la falta de medios para conectarse, ya sea porque no hay conexión disponible o porque no hay recursos económicos para acceder a la red.

Una era dominada por internet

En la actualidad, poder acceder a internet es más importante que nunca, ya que éste es necesario para un amplio abanico de trabajos y estudios. Tanto si se trabaja desde casa como si se hace en una oficina, cada vez es más común el tener que responder mensajes electrónicos o incluso hacer videollamadas. En el terreno de los estudios, internet es una amplia fuente de información, donde se pueden consultar tanto medios de comunicación como portales especializados o libros en línea.

También es preciso destacar que internet es una relevante fuente de entretenimiento, ya sea a través del celular o de la computadora. Los juegos de azar en línea, tal y como las tragamonedas temáticas o la clásica ruleta que podemos encontrar en Betway Casino también triunfan entre la población. La clave de los últimos radica en los pocos datos que necesitan, dado que una tragamonedas tan solo consume 1 KB por tirada. Otros juegos como el blackjack, con gráficos básicos pero dinámicos, tampoco son un problema para nuestra tarifa. Asimismo, gran parte de los usuarios con smartphone descargan aplicaciones de todo tipo, ya sea para aprender idiomas, para pedir comida a domicilio o para subir fotos y vídeos en Instagram, una de las redes sociales más relevantes del momento.

Por otro lado, encontramos videojuegos en línea de éxito internacional como Fortnite, que puede consumir entre 50 y 100 MB en tan solo una hora. Otros juegos populares como League of Legends consumen entre 50 y 60 MB por partida. Finalmente, no debemos olvidar que internet es un excelente recurso para realizar compras, aunque requiere de especial cuidado debido a los fraudes. Para evitarlos, se pueden seguir una serie de consejos, como verificar si el vendedor es fiable o usar una conexión a internet segura. En conclusión, conectarse a la red tiene cada vez más ventajas y resulta necesario en varios ámbitos, por lo que es preciso crear un plan de mejora para que más habitantes de Michoacán tengan acceso a internet próximamente.