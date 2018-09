El pasado 23 de agosto, la revista Forbes publicó un artículo en el que la profesora Karen Michaels, epidemióloga de la escuela de salud pública en TH Chan, en Harvard, etiqueta el aceite de coco con frases como: “Es tan bueno para la salud como el veneno puro”, pues habla de que el 80% de este ingrediente es grasa saturada y su consumo se relaciona con altos niveles de colesterol LDL, también conocido como colesterol malo, el cual provoca el bloqueo de las arterias y un mayor riesgo de enfermedades cardiacas.

La industria del bienestar ha popularizado el aceite de coco por sus múltiples beneficios, además de ser considerado un súper alimento y recomendado en muchos consultorios de nutriólogos, así como de coaches en alimentación; entre algunos de sus usos están combatir el cabello dañado, la piel seca, prevenir enfermedades como Alzheimer, y hasta para combatir la obesidad.

En mi opinión, existen declaraciones que pueden llegar a ser un arma de dos filos; no podemos perder de vista que cualquier alimento, saludable o no, consumido en exceso siempre resultará un daño para nuestro organismo, incluso el agua. Es real que no existen alimentos milagrosos; entonces, no podemos esperar que el aceite de coco haga milagros en nuestro organismo mientras consumimos grandes cantidades de éste y además seguimos con los malos hábitos de consumir hamburguesas, embutidos y refrescos de un litro prácticamente todos los días.

A lo que quiero llegar es a que no podemos culpar al aceite de coco de tener un impacto en nuestro colesterol malo y causar arterias tapadas y daños cardiacos mientras no llevemos realmente una alimentación limpia, quitando de nuestros platos carbohidratos refinados, aceites procesados, grasas industrializadas y comida chatarra.

Después de esta controversia, Sam Hulick explica que un estudio de lípidos no puede ser medido con exactitud a menos de que sea un estudio realmente especializado, pero los estudios de rutina en laboratorio solamente calculan el LDL, así es que si eres una persona que come saludable y haces ejercicio de manera rutinaria puedes tener el LDL (colesterol malo alto), pero porque en forma son grandes y esponjosos, no porque exista una saturación de éstos, lo cual categorizaría al colesterol LDL como un patrón A.

A diferencia del LDL considerado patrón A, existe el catalogado como patrón B, en donde el colesterol LDL se ve de formas pequeñas y muy densas, y éstos son los que realmente taponean las arterias y los responsables de que haya una oxidación dentro de ellas; entonces, para ayudar a destapar las arterias y a combatir el LDL patrón B, llegan los macrófagos, que son un tipo de glóbulos blancos, pero lo único que consiguen es atorarse y empeorar el problema, causando así riesgos altos de daños cardiovasculares en tu organismo.

¿Muy buena explicación, no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir el colesterol patrón B?:

1.- Mantén tus triglicéridos en perfecto balance, pues se ha demostrado que entre más triglicéridos mayor colesterol patrón B hay en tus lípidos.

2.- Como ya lo mencioné anteriormente, elimina de tu alimentación los carbohidratos refinados, los aceites procesados, grasas industrializadas y comida chatarra. Los aceites vegetales son altamente refinados, altos en ácidos grasos polinsaturados y se descomponen a altas temperaturas.

3.- Si te interesa un estudio más certero sobre tus lípidos, habla con tu medico acerca de un estudio que mida LDL-P y ApoB.

¿Por qué entonces el aceite de coco se considera un súper alimento?

1.- El aceite de coco es uno de los únicos tres alimentos que contienen ácido láurico, los otros dos son la leche materna y el aceite de palmiste. El ácido láurico tiene propiedades microbianas, por lo que es considerado un tipo de antibiótico natural, según investigaciones realizadas por Paul May, profesor en la Universidad de Bristol, Inglaterra.

2.- Es el único aceite de origen natural, siempre y cuando sea prensado en frío, que no pierde sus propiedades y no se oxida en altas temperaturas, lo que asegura que no estamos comiendo un aceite modificado.

Es importante mencionar que las investigaciones sobre este súper alimento continúan, pues su uso en los alimentos, así como en la cosmética, es relativamente nuevo, por lo que no sabemos a futuro cuál será la postura, por lo que te recomiendo que no abuses de su consumo, y busques siempre el aceite prensado en frío, y de preferencia orgánico.

Si tienes alguna duda sobre esta columna y cómo mejorar tu salud, puedes contactarme en mi correo: esquivelmariaisabel@yahoo.com y te invito a seguirme en mi página Trofología y Alimentación Consciente.