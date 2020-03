La semana pasada no pude platicar contigo en este espacio ya que fueron unos días de caos y se tuvieron que tomar muchas decisiones dolorosas en las empresas. Hace 2 semanas te comenté que el verdadero impacto del coronavirus no sería en la salud sino en la economía y ha sido de esas ocasiones en las que me da muchísima tristeza tener razón.

No hay nada nuevo que te pueda platicar del mentado virus y que no sepas ya, pero lo que sí puedo es responder, aquí, las preguntas que muchos de ustedes me han estado haciendo de manera directa esperando poder acercarte un poco de información para que puedas tomar las decisiones que creas convenientes para resguardar tu patrimonio.

Empezando por la más común de todas: ¿Va a bajar pronto el tipo de cambio? Y la respuesta es que no. Los sucesos que han detonado que el dólar suba más que espuma de chela en la playa hacen que sea muy poco probable que baje, al menos en las próximas semanas. Para que eso suceda tendrían que ponerse de acuerdo Rusia y Arabia Saudita, tendría que bajar el pánico mundial, los mercados financieros tendrían que comenzar una recuperación y en México el Gobierno Federal tendría que empezar a tomar decisiones coherentes en materia económica y energética así que, creo que es evidente que tan solo por esto último, no se ve que pase pronto.

Otra pregunta muy común es, ¿qué pasará con las empresas y los negocios que están cerrando por cuarentena? Pues la cruda realidad es que muchos pequeños negocios van a desaparecer. No se trata de ser fatalistas ni apocalípticos, simplemente la vida de una empresa pequeña, sin importar su giro, se llama cash flow o flujo de efectivo y en circunstancias así es lo primero que desaparece. Así que, si puedes, no consumas en supermercados o franquicias, mejor apoya a los pequeños negocios que están pasándola realmente mal.

Finalmente, me preguntan mucho, ¿qué hago con mis ahorros? Y aquí podría extenderme 10 páginas pero la principal recomendación que te puedo dar es “Dale más importancia a la protección de capital que a buscar generar ganancias o rendimientos” Las tasas de referencia van en franca caída. En EUA, en menos de 15 días, la Fed la bajó a 0% y el jueves de esta misma semana Banco de México volverá a bajar las tasas de nuestro país llevándolas a un nivel neto debajo de 5% (recuerda que el gobierno actual llevó el impuesto a las inversiones de 0.47% al 1.45%).

La neta, si me preguntas, te digo invierte en UDIS ya que la inflación pasó en Marzo de estar abajo del 3% a casi el 4% y te aseguro que en año estará muy por arriba del 5%. Tal vez no sepas que existen pero hay pólizas de seguro para el dinero; si como lo escuchas, son pólizas de ahorro con coberturas inflacionarias que te permiten proteger tu lana ante eventos justo como los que están pasando. Y aunque no trabajo en el INEGI, si quieres saber más de este tipo de productos pregúúúúúntame y te darás cuenta que el riesgo que estás corriendo con tu lana es simplemente porque quieres.

Ahora, me despido con lo más obvio, estamos en una contingencia de salud y si de plano aún no tienes un seguro de gastos médicos mayores es porque de plano te gusta rascarle los….. bigotes al tigre o porque de plano eres necio como viejito presidente. No le juegues al pistolas y protégete, no seas bruto.

rmr