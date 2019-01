Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al iniciar un nuevo torneo y después de no calificar a la Liguilla el semestre anterior, el director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández Ayala, aseguró que ha crecido la exigencia para el Clausura 2019, en el que debutan ante los Diablos Rojos del Toluca y buscarán estar de nuevo en la fiesta grande.

“Yo mismo soy más exigente conmigo mismo y con los jugadores, para que no necesariamente la exigencia venga de afuera, yo lo entiendo, esa está entendida; a lo mejor habrá menos paciencia, mayor exigencia, pero es bienvenida, porque eso nos hace trabajar mucho mejor a todos”, resaltó en conferencia de prensa ofrecida previo a la jornada 1 del próximo 4 de enero en el estadio José María Morelos y Pavón.

El equipo michoacano hizo 25 puntos en el torneo Apertura 2018, por lo que quedaron fuera de los puestos de calificación al mantenerse en la novena posición.

En ese sentido, Roberto Hernández reiteró que ahora la exigencia no es sólo calificar a la Liguilla, sino que la idea es pelear por ser campeones en la Liga MX, pese a que no hubo muchas contrataciones para este torneo Clausura 2019.

“Es lo importante, a lo que aspiramos todos y yo, es a ser campeón, no me da miedo decirlo, no me da miedo decir que fracaso, porque lo hago todos los días intentado o haciendo cosas que no me salen, pero soy muy aferrado”; insistió.

Ante las críticas de aficionados por solo las dos contrataciones y la salida de tres salidas de jugadores, el entrenador reconoció que es complicado convencer a los seguidores del conjunto rojiamarillo en una sola jornada, por lo que pidió paciencia para que al paso de las fechas puedan demostrarles un buen juego en conjunto.

Roberto Hernández en conferencia de prensa. El comandante, Roberto Hernández, habló en conferencia de prensa 🎙¿Quieres saber qué fue lo que dijo? 🤔Dale ▶ al video 📹 Posted by Monarcas Morelia on Wednesday, January 2, 2019

“Sí creo que sería un parteaguas y que la gente puede comenzar a voltearnos a ver un poco más; hoy entiendo algunas cosas, que la afición pueda estar enojada, está bien, están en todo su derecho; le pido chance que nos den tiempo, nos den oportunidad de mostrarnos dentro de la cancha y después vemos hacia donde nos inclinamos, pero que tengan paciencia, este equipo va a pelear”, sostuvo.

Respecto al homenaje que el club michoacano le hará a Carlos Morales, el técnico aclaró que, aunque el partido ante los Diablos Rojos del Toluca será especial por el exjugador de Monarca, la idea es conseguir los primeros tres puntos del campeonato.

