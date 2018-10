Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al fin la historia de amor del ex Beatle, John Lennon y Yoko Ono será llevada a los cines por Universal Pictures y contará con algunas canciones de la autoría del compositor.

Cabe destacar que el libreto fue escrito por Anthony McCarten, coguionista de Bohemian Rhapsody, la película sobre Freddy Mercury, el legendario vocalista de Queen, que pronto arribará a las salas de cines estadounidenses.

El escritor del guión es reconocido por otras obras biográficas como Darkest Hour (con la que Gary Oldman ganó el Oscar por dar vida al ex primer ministro británico Winston Churchill) o The Theory of Everything (donde Eddie Redmayne se hizo con la estatuilla por encarnar al científico Stephen Hawking).