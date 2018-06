La inmigración: la energía humana que brilla en el Mundial de Rusia 2018

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Muchos jugadores no estarían en estos momentos en el Mundial 2018, como Romelu Lukaku, que es congoleño y no belga; o Breel Embolo que no es suizo y que desde los cinco años no vive en Camerún, de no ser por la inmigración.

El territorio que más aporta jugadores mundialistas para fortalecer las nóminas de los países europeos es la República Democrática del Congo con 9 futbolistas. No obstante, dicho país nunca ha clasificado a una Copa del Mundo y se encuentra en el puesto número 83 del ranking de la FIFA compuesto de 211 naciones.

Europa, por ejemplo, saca provecho de ellos: al menos 43 jugadores nacidos en África o de padres africanos integran 8 de las 14 selecciones de la UEFA clasificadas al mundial en el caso de jugadores nacidos en Asia hay 1, de los Balcanes cuentan con 10 y entre Sudamérica y el Caribe hay 16.

Sin embargo, aunque Europa, al igual que los Estados Unidos, reniega de los inmigrantes saca el máximo provecho de ellos. En total el continente cuenta con 70 jugadores, que a la fecha han marcado 12 goles, haciendo festejar a los aficionados, que por unos días olvidará de muros, color de piel y xenofobias.

A continuación una lista con los jugadores inmigrantes :

Francia. 17 jugadores

14 africanos: Steve Mandanda (Congo), Presnel Kimpembe (Congo), Samuel Umtiti (Camerún), Adil Rami (Marruecos), Djibril Sidibe (Senegal), Benjamín Mendy (Senegal), Paul Pogba (Guinea), Corentin Tolisso (Togo), N´Golo Kanté (Malí), Blaise Matuidi (Angola), Steven Nzonzi (Congo), Nabil Fekir (Argelia), Kylian Mbappé (Camerún), Ousmane Dembélé (Malí-Mauritania).

2 caribeños: Raphael Varane (Martinica), Thomas Lemar (Guadalupe).

1 asiático: Alphonse Areola (Filipinas).

Suiza. 14 jugadores

7 africanos: Yvon Mvogo (Camerún), Francois Moubandje (Camerún), Johan Djourou (Costa de Marfil), Gelson Fernandes (Cabo Verde), Breel Embolo (Camerún), Denis Zakaria (Congo-Sudán del Sur), Manuel Akagi (Nigeria).

6 balcánicos: Granit Xhaka (Kosovo), Valon Behrami (Kosovo), Blerim Dzemaili (Albania), Xherdan Shaqiri (Kosovo), Haris Seferovic (Bosnia), Mario Gavranovic (Bosnia).

1 sudamericano: Ricardo Rodríguez (Chile).

Bélgica. 8 jugadores

7 africanos: Dedrick Boyatá (Congo), Marouane Fellaini (Marruecos), Mousa Dembelé (Malí), Nacer Chadli (Marruecos), Romelu Lukaku (Congo), Michy Batshuayi (Congo), Youri Tielemans (Congo).

1 balcánico: Adnan Januzaj (Albania-Kosovo).

Inglaterra. 8 jugadores

2 africanos: Danny Welbeck (Ghana), Dele Alli (Nigeria).

5 caribeños: Ashley Young (Jamaica), Ruben Loftus (Jamaica), Raheem Sterling (Jamaica), Kyle Walker (Jamaica), Danny Rose.

1 sudamericano: Fabian Delph (Guyana).

Portugal. 6 jugadores

5 africanos: William Carvalho (Angola), Joao Mario (Angola), Gelson Martins (Cabo Verde), Ricardo Pereira (Cabo Verde), Manuel Fernández (Cabo Verde).

1 sudamericano: Pepe (Brasil).

Alemania. 5 jugadores

3 africanos: Antonio Rudiger (Sierra Leona), Jerome Boateng (Ghana), Sami Khedira (Túnez).

2 balcánicos: Mesut Ozil (Turquía), Ilkay Gundogan (Turquía).

Dinamarca. 5 jugadores

3 africanos: Mathias Jorgensen (Gambia), Yussuf Poulsen (Tanzania), Pione Sisto (Uganda).

1 caribeño: Viktor Fischer (Haití)

1 sudamericano: Martin Braithwaite (Guyana)

Suecia. 3 jugadores

2 africanos: Martín Olsson (Kenia), Isaac Thelin (Congo)

1 balcánico: Jimmy Durmaz (Turquía)

España. 3 jugadores

3 sudamericanos: Thiago Alcantara (Brasil), Rodrigo Moreno (Brasil), Diego Costa (Brasil).

Polonia. 1 jugador

1 sudamericano: Thiago Rangel (Brasil).

