View this post on Instagram

Hace un año, el Senado decidió perpetuar el aborto clandestino. Este 8 de agosto, SALGAMOS VESTIDAS DE NEGRO, porque no hay nada que festejar. #laclandestinidadnosefesteja Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal YA, para no morir. @actrices.argentinas