Dicen que la vida es un equilibrio y que siempre que pasa algo malo viene acompañado de algo bueno para mantener al universo en balance. Esta pandemia ha traído muchas cosas negativas pero también han surgido otras muchas buenas. Por ejemplo, el aislamiento de las personas obligó a que se diera un avance tecnológico que, según algunos expertos, nos permitió avanzar 5 años en menos de 12 meses en este rubro.

Esos avances están impactando a empresas de todos los giros, entre ellos a los bancos. A partir de este 2021 muchas instituciones financieras comenzarán a hacer uso de las tecnologías de la información para hacer más eficientes sus servicios y, por lo tanto, que les generen menos gastos.

Como ejemplo, el banco español más grande de México desarrolló un asistente virtual con inteligencia artificial que se llama Blue. Se trata de una funcionalidad que tiene su aplicación móvil mediante la cual le puedes dar, vía voz, instrucciones para que haga operaciones bancarias como consultar tu saldo, saber tus movimientos en alguna fecha específica, pagar tu tarjeta, realizar una transferencia, hacer un retiro, etc. Conforme más gente la use más se fortalecerá la inteligencia artificial y más operaciones se podrán realizar. No te espantes, no se convertirá en ultrón… todavía.

Otros de los muchos avances que se han dado en este rubro es la facilidad que tienes para abrir cuentas sin ir a ninguna sucursal. Lo mismo sucede para pedir créditos o aceptar los que ya te ofrece el banco como pre aprobados.

¿Recuerdas la pesadilla que es llamar al 01800 del banco donde te tenían horas esperando para, al final, no resolverte nada y mandarte a la sucursal? Pues ahora los bancos te podrán atender mediante un chat virtual donde, quien te responde, es un bot (programa de inteligencia artificial) que te resolverá de una manera muy rápida.

Otro de los usos de la inteligencia artificial es el aprendizaje de tus hábitos de consumo lo que permitirá evitar fraudes y que tu dinero se vea afectado por clonaciones.

Finalmente, algo que está a punto de suceder es el uso de la geolocalización que, por si no sabes lo que significa, se trata de que los sistemas bancarios utilizarán la ubicación de tu celular para poder identificar y permitir tus transacciones de una manera más segura. Por ejemplo, si el sistema bancario recibe la notificación de cargo en Costco Morelia y resulta que tu teléfono está en la CDMX podría resultar en que el cargo no sea autorizado. Lo mismo cuando quieras realizar una transferencia desde tu app el banco revisará tu ubicación en tiempo real y la comparará con la zona en la que te estuviste moviendo para ver si eres tú realmente quien quiere realizar la operación ya que no sería lógico que en la mañana hayas consultado tu saldo en Morelia y 2 hrs después quieras retirar en un cajero de Tijuana sin que se haya registrado un traslado o cambio de ubicación en tu teléfono. El primero de los bancos que estará aplicando esta tecnología, a partir de Marzo, es Afirme quien utilizó gran parte del año pasado en digitalizar a la mayoría de sus clientes para poder atenderles de esta manera en este 2021.

Así que, si te fijas, este 2021 los bancos lanzarán muchas monerías tecnológicas que terminarán facilitándonos la vida. Lo malo es que esto generará que cada vez sean menos los empleados que los bancos contraten y, no por nada, la actividad de empleado bancario, es una de las que aparece como próximas a desaparecer en la siguiente década.

Si eres cliente de algún banco esto te beneficiará, si trabajas en un banco vete preparando para cambiar, en el mediano plazo, de actividad porque si planeabas jubilarte ahí no creo que se vaya a poder.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/

