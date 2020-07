Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local por Morelia, David Cortés, propuso que se establezca un artículo en la Ley de Desarrollo Económico del Estado, en que la Secretaría, en casos de urgencia epidemiológica, otorgue apoyos financieros accesibles de bajo interés a las MIPYMES. Ante la difícil situación económica por la pandemia de Covid-19, la cual afecta dramáticamente a los poseedores de un comercio, haciendo con ello insostenible el mantenimiento de nómina, con el cual se ven afectados los trabajadores y sus familias.

“Destinar apoyos económicos, o crear programas temporales, en caso de decretarse aislamiento o cuarentena para los propietarios de una MIPYME que se vean obligados a cerrar su negocio, para el sostenimiento de estos y elaborar un programa de reactivación económica durante y posterior al decreto de la urgencia epidemiológica. Y en caso de no presentarse una urgencia sanitaria, que es lo que deseamos todos, los recursos del Programa serán reorientados para apoyos de empresas universitarias”, afirmó el legislador.

“Creo que no está a discusión que los apoyos que destinan el gobierno, sea primeramente a sectores vulnerables, no obstante, la reactivación económica es necesaria, precisamente para generar los recursos económicos para el sustento de millones de familias. Mientras el gobierno federal ha declarado, que ellos (nuestros empresarios) solitos se rescaten, aquí por el contrario, venimos a decirles que estamos de su lado, porque ustedes generan el 80% de los empleos formales en este país y en el Estado. Porque ser empresario, es un orgullo, no es motivo por el cual se les llame privilegiados o burgueses, porque un micro empresario es quien abre la cortina de su negocio día con día, paga impuestos (que luego estos sostienen programas sociales), afronta las adversidades del alza de precios, pero no obstante, no se rinde. Así que esta iniciativa, no está dirigida a personas con grandes consorcios, está orientada a personas que luchan por sostener sus micro, pequeños y medianos negocios.” afirmó el diputado por Morelia.

Por: Boletín /fgmm