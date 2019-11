Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el día martes 12 de los corrientes, miles de campesinos, colonos y estudiantes adheridos al Movimiento Antorchista decidieron instalar un plantón a los alrededores de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, esto con el único propósito de defender sus derechos como mexicanos y exigir, siempre dentro del margen de la ley, que sean escuchadas sus demandas y se incluya, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, una cantidad para obras y servicios que los pueblos y comunidades de los diferentes estados de nuestro país necesitan.

Es importante que todos los mexicanos conozcamos cual es el mecanismo que se ha estado siguiendo para estas políticas; en 2019 los mismos antorchistas solicitamos que se incluyeran nuestras demandas, lo cual no se hizo, por lo que en esta ocasión volvemos a solicitarlo, recibiendo la misma respuesta “el gobierno no dará moches, el dinero se entregará directamente a los beneficiarios”, la misma cantaleta que se han empeñado en gritar a los cuatro vientos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y todos los que se ponen ante él como sus fieles servidores, que, sin analizar argumento alguno, le dan la razón en todo.

El PEF 2020 engloba en su presupuesto 6.1 billones de pesos, los cuales serán recaudados a través del: IVA, el impuesto a las gasolineras, al petróleo y a la electricidad, principalmente; pero hay que rescatar en esta parte que lo que se recauda de impuestos es resultado del trabajo de todos los mexicanos, incluidos los antorchistas, que de lo recaudado solicita mil 567 obras, entre las que se encuentran: drenajes, pavimentaciones, introducción de agua, clínicas, escuelas y unidades deportivas. Estas obras, comprendidas en el documento que se entregó en tiempo y forma, ascienden a 3 mil 800 millones de pesos, cantidad irrisoria si se considera el beneficio e impacto que tendrían en los sectores más pobres de la población que son los defendidos por el antorchismo. Pero al parecer, a los diputados de MORENA nada les interesan las demandas del pueblo mexicano.

A pesar de que está legalmente establecido que el PEF 2020 debía aprobarse el 15 de noviembre, los integrantes de la Cámara de Diputados decidieron aplazar la aprobación del presupuesto hasta el 20 de noviembre, esto argumentando las manifestaciones que se realizan a las afueras del establecimiento, es decir, que les es más fácil tratar de gastar el ánimo del pueblo, que escuchar las demandas del pueblo mexicano y buscarles una solución, es más fácil esconder la cabeza como avestruz bajo la tierra que enfrentar la realidad nacional.

Sobra decir que los miles de antorchistas que se encuentran en plantón, en representación de más de 3 millones de mexicanos que formamos parte de esta organización social, hemos decidido no doblar las manos ante este gobierno que lo único que hace es tratar de comprar, mediante sus tarjetitas, votos para las próximas elecciones; afirmación que podemos sostener con datos duros: en 2019 el presupuesto asignado para la Secretaria de Cultura y Desarrollo Rural (SADER) fue de 65 mil 434 millones de pesos, y para este 2020 se estima que sea de 46 mil 253 millones de pesos, es decir, una reducción de 19 mil 181 millones de pesos. En cambio, para el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, esa que fue creada para los denominados “NINIS”, pasará de tener una inversión de 4 mil 476 millones de pesos a una de 7 mil 776 millones de pesos, un incremento de 3 mil 301 millones de pesos; y la beca “Benito Juárez” de 17 mil 902 millones de pesos a 30 mil 475 millones de pesos, se incrementan 12 mil 573 millones de pesos, juzgue usted, amable lector, los recortes e incrementos que la 4T quiere aprobar.

Es el pueblo el único que defenderá sus derechos, nadie, excepto él, podrá luchar para ver materializadas sus demandas, que a nadie le sorprenda, que nadie se apantalle de ver, durante los siguientes días, a miles de colonos y campesinos manifestándose con baile, canto, poesía, porque eso somos. El pueblo es arte y a través de él se manifiesta también. Recordemos, por su extraordinaria actualidad, las palabras de Antonio Plaza Llamas en uno de sus poemas: “La lucha con el mundo no te asombre, hombre no es el que luchar no sabe; porque nació para luchar el hombre como nació para volar el ave”.

Por: Boletín/AV