Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Elsa Hosk fue la modelo elegida para portar el Fantasy Bra, que es el brasier más caro del mundo valuado en 1 millón de dólares y que tiene más de 2 mil 100 cristales swaroski, diamantes y plata que lo hacen único e impresionante.

Cada año se elige a una modelo que pose con la prenda para caminar en la famosa pasarela de Victoria’s Secret y este año Elsa lo hará con este cotizado atuendo del que se requirieron más de 930 horas de trabajo para su creación.

We can’t stop staring 😍 @ElsaHosk STUNS in the $1 Million #VSFantasyBra , hand-set with 2,100 Atelier Swarovski Created Diamonds. https://t.co/MpTPF0aCO5 pic.twitter.com/vJLu3BEWkv

En Twitter el momento en que le dan la noticia ha sido compartido y se puede ver realmente emocionada cuando lee el mensaje y abre la caja:

Fantasy, revealed! Watch the epic moment when @elsahosk got the news of a lifetime 💎 #VSFantasyBra #VSFashionShow #AtelierSwarovski pic.twitter.com/g2AJJDiRxj

— Victoria's Secret (@VictoriasSecret) November 6, 2018