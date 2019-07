Chile (MiMorelia.com/Redacción).- Elizabeth Orgaz dijo «vístima» en un video que pronto se hizo viral; y después de que diera la vuelta al mundo la palabra, ahora se ha dado a conocer que el estado chileno le beneficiará con una casa.

Elizabeth se hizo viral en un video en el que es entrevistada por un medio chileno y en él acusa a la exesposa de Sergio Jadue de hacerse la «vístima«, en lugar de «víctima».

Con información de medios nacionales chilenos, se sabe que la mujer mantuvo una reunión con Felipe Ward, quien es el Ministro de Bienes Nacionales de aquel país; en la cita se comprometió a ayudarla para mejorar sus condiciones de vida.

Eli padece de varias enfermedades y se gana la vida con trabajos irregulares; actualmente vive en Quillota con su esposo y una hija; paga un arriendo de $100.000 pesos chilenos.

Serían 2,763.74 pesos mexicanos.

El Ministro buscará un inmueble que se acerque al precio que Elizabeth paga por el alquiler, pero esta nueva vivienda contará con mejores condiciones de espacio y habitabilidad.

«El Ministerio no le está regalando una casa a la señora Elizabeth, sino ayudándola a mejorar sus condiciones de vida facilitándole un inmueble que ella pueda arrendar según su capacidad de pago, pero en mejores condiciones de la que ella cuenta ahora» dijo Ward.

Si no te diste cuenta del «vístima» que fue viral, te dejamos uno de los mejores remix in the world.

