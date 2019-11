Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La sutileza del arte musical taiwanés provocó fascinación y goce en la penúltima jornada del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (FMM).

La agrupación taiwanesa, que tan solo en su país celebra una temporada de 30 conciertos al año acompañada por más de 100 músicos, tuvo en Morelia una intensa participación que incluyó clases magistrales además de sus conciertos en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) y el Palacio Municipal.

Además, expusieron la versatilidad que los caracteriza al integrar un programa de música tradicional de su país dando juego a cada uno de los instrumentos, algunos de los cuales fueron explicados en su origen y características.

De esta, forma los asistentes pudieron deleitarse con piezas como Joyful Atmosphere, Spring Awakening of Mount Yan-Ming, Jin Melody, Soun of Dragon, Tan CiSan Lui, Ambush on All Sides, Flower Drum, Singing on the Fishing Boats, Dance of the Amis, African Melodies, Village Festival Song y Ba Ban Variations, ejecutadas en instrumentos que pocas veces podemos ver en nuestro país y que permitieron a los solistas hacer gala de su virtuosismo.

Al finalizar el concierto, los integrantes de la Little Giant Chinese Chamber Orchestra, manifestaron su agradecimiento al Festival de Música por la invitación y se dijeron felices de haber estado en Morelia, donde, en sus dos conciertos, fueron ovacionados por el público.

Por: Boletín/AV