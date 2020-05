Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de científicos de la NASA manifestó haber recabado evidencia para asegurar que existe un universo paralelo, que se encuentra justo al lado del nuestro, y que en él todas las leyes de la física estarían operando al revés de lo que ya conocemos.

Los expertos utilizaron un globo gigante para transportar la ANITA muy por encima de la Antártida, donde el aire helado y seco proporcionaba el entorno perfecto con poco o ningún ruido de radio para distorsionar sus hallazgos. Allí, detectaron un constante «viento» de partículas de alta energía que llega constantemente a la Tierra desde el espacio exterior.

Durante los vuelos en diciembre de 2006 y diciembre de 2014, ANITA detectó una fuente de partículas de alta energía en erupción desde el hielo que se asemeja a una lluvia de rayos cósmicos al revés, se explica en la página web de la Universidad de Hawái, donde Peter Gorham, uno de los científicos, es profesor.

Los neutrinos subatómicos de baja energía con una masa cercana a cero pueden pasar completamente a través de la Tierra, pero los objetos de mayor energía son detenidos por la materia sólida de nuestro planeta, de acuerdo al informe de los científicos.

Para el científico, la explicación más simple del fenómeno es que en el momento del Big Bang, hace 13 mil 800 millones de años, se formaron dos universos, el nuestro y otro que funciona a la inversa y donde el tiempo retrocede.

Este descubrimiento sigue a debate dentro de la comunidad científica y ya ha generado diversas opiniones.

