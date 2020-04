Estados Unidos (MiMorelia.com).- La Nasa anunció este viernes que, por primera vez en una década, el 27 de mayo enviará astronautas hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) desde la costa de Florida, Estados Unidos.

“Los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley volaran en la nave tripulada de SpaceX Crew Dragon que se lanzará el 27 de mayo con un cohete Falcon 9 a las 16:32 horas (20.32 GMT), desde la plataforma de despegue 39A” de Cabo Cañaveral (Florida), informó la agencia en su página web.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let’s #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI

Esta será la primera ocasión en que la NASA utilizará una nave propiedad de una empresa privada, la compañía SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk.

