Ciudad de México (Rasainforma.com).- La actriz Fran Drescher anunció que este lunes el elenco original de la serie La Niñera hará una lectura al guion del episodio piloto para amenizar el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

«¡Hola a todos! Soy yo, Fran Drescher. ¡Tengo una sorpresa para ustedes!», dice la actriz de 62 años en un video publicado en sus redes sociales.

Drescher, quien dio vida al personaje protagónico de la serie de los 90 La Niñera, dijo que a petición de sus fans, el elenco original hará una lectura del episodio piloto de la serie.

La «actuación pandémica» será transmitida mediante el canal oficial de YouTube de Sony Pictures.

En el video, de apenas 30 segundos de duración, se pueden ver a Charles Shaughnessy (Max Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (CC Babock) Nicholle Tom (Margaret Sheffield), Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) y Madeline Zima (Grace Sheffield).

Además de Renee Taylor (Sylvia Fine) y Rachel Chagall (Val Toriello).

You asked. We delivered! Here’s a sneak peek at our once in a lifetime pilot table read of @TheNannyTV. Full video coming Monday 4/6! #PandemicPerformance #TheNanny pic.twitter.com/d1f9Mwgm5m

— Fran Drescher (@frandrescher) April 3, 2020